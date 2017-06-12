Сирия сегодня: САА теряет бойцов под Пальмирой, новая столица ИГИЛ

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Сирия, 12 июня. Сенат США, найдя и сирийские поводы, вновь вознамерился ужесточить санкции против России. САА отбила контратаку террористов в Алеппо. ИГИЛ* намеревается сделать из Дейр эз-Зора новую столицу. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Снова санкции против России

Сенат США близок к ужесточению санкций против России. Об этом сообщают некоторые СМИ, ссылаясь на слова сенатора Линдси Грэма. Именно он в свое время, не имея каких-то доказательств, обвинял Россию как в передаче оружия радикальному движению «Талибан» (запрещено на территории РФ), так и в помощи Дамаску. Талибов, по словам сенатора, Москва якобы поддерживала для убийства американских военнослужащих, а сирийское правительство — для сокрытия части арсенала химического оружия.

Стоит ли удивляться, что доказательств нет и сегодня. Но Грэм еще в январе внес законопроект, который предлагает ввести санкции против российских силовых структур и энергетического сектора. Грэм и компания также настаивают на ограничении инвестиций, вкладываемых в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики и реализуемых Россией.

Дошло до того, что демократы предлагают новый план — создать все условия, при которых конгресс смог бы блокировать любую возможность ослабления президентом США Дональдом Трампом санкций против России. Иначе тот же Грэм предлагает называть президента не иначе как «предателем демократии». Республиканцы пока в этом плане держатся более сдержанно.

САА отбила контратаку ИГИЛ

Говоря о военных событиях, обратим внимание на происходящее в двух провинциях. Так, в Хомсе правительственные силы хотят добраться до города Ас-Сухны, по пути захватывая возвышенности в борьбе с боевиками и поддерживая огневой контроль.

При этом в таких условиях не обходится без потерь. СМИ сообщают о потерях в лице шести солдат САА, которые были убиты во время столкновений с террористами «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) к северо-востоку от Пальмиры.

Террористы ИГИЛ также провели стремительную контратаку в провинции Алеппо, на границе с провинцией Ракка в деревне Мухаммад Диб. Они смогли на время захватить оружие и боеприпасы правительственных войск. Позже САА вернула контроль над деревней.

Ракка в опасности

События вокруг Ракки заставляют многих экспертов высказывать свои соображения относительно того, что будет с городом после наступления сил западной коалиции. Так, первый зампред комитета по обороне и безопасности Совфеда РФ Франц Клинцевич в беседе с ФАН выразил уверенность, что США едва ли будут обращать внимание на гражданские потери. У Штатов другой подход. Если сирийская армия, поддерживаемая ВКС РФ, учитывала обстановку и старалась не допустить гибели мирного населения, то едва ли Вашингтон волнуют какие-то местные люди во время штурма.

Ряд экспертов считают, что боевики ИГИЛ скоро уйдут в пустыню и признают промежуточное поражение. Но до этого они постараются взять под контроль какой-нибудь крупный город. Отчасти эту точку зрения подтверждают и сообщения некоторых арабских СМИ.

#د24 :#خاص :#داعش حشّد أكثر من ألف مقاتل في ديرالزور أغلبهم قدم من ريف حلب والنسبة الأكبر منهم من الجنسيات القوقازية

>> — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) June 11, 2017

По их сведениям, ИГИЛ мобилизует более 1000 боевиков, чтобы начать наступление в районе Дейр эз-Зора. Причем большая часть из них ранее участвовала в боях в Алеппо.

Колонна в Дейр эз-Зор

А тут еще подоспело и весьма убедительное видео медиакрыла ИГИЛ. На нем внушительная колонна террористов движется в сторону Дейр эз-Зора. Около ста грузовиков проезжают по пустынной местности, потом камеры поочередно выхватывают микроавтобусы, внедорожники, пикапы. Везде сидят террористы ИГ*.

На видео можно увидеть и заметить автомобили с размещенными в кузовах гаубицами. По прикидкам специалистов, общая численность боевиков в колонне может достигать 500 – 700 вооруженных человек. Все они едут для подкрепления в Дейр эз-Зор, который собираются превратить в новую столицу группировки, вместо Ракки.

Вполне вероятно, что выехать из Ракки всей этой колонне помогла возглавляемая США коалиция. Иначе как понимать ситуацию, когда все эти движущиеся машины остались нетронутыми, несмотря на большое число американских и курдских беспилотников, парящих над Раккой круглые сутки. Авиации международной коалиции неинтересно бить своих союзников?

* Организация запрещена на территории РФ.