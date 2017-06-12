Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин получил поздравления с Днем России от президента Ирана

Путин получил поздравления с Днем России от президента Ирана

10:00  12 Июня 2017  /обновлено: 10:05  12 Июня 2017
72

Путин получил поздравления с Днем России от президента Ирана

Тегеран, 12 июня. Глава Ирана Хасан Роухани поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В своем обращении он выразил надежду на развитие двусторонних отношений государств.

Кроме того, Роухани пожелал Путину здоровья и успехов, а также прогресса и процветания для народа России.

Напомним, День России отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).
 

#путин #роухани
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть