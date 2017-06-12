Путин получил поздравления с Днем России от президента Ирана

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Тегеран, 12 июня. Глава Ирана Хасан Роухани поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России. В своем обращении он выразил надежду на развитие двусторонних отношений государств.

Кроме того, Роухани пожелал Путину здоровья и успехов, а также прогресса и процветания для народа России.

Напомним, День России отмечается ежегодно с 1994 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (12 июня 1990 года).

