День траура по жертвам страшного ДТП в Забайкалье объявлен 13 июня

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Чита, 12 июня. Вторник, 13 июня, в Забайкалье станет днем траура после страшной аварии, в которой погибли 12 человек, сообщила глава края Наталья Жданова.

«Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия», — констатировала губернатор во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП.

Напомним, накануне вечером на 702-м километре федеральной трассы «Байкал» произошла авария с автобусом, который перевозил более 50 человек. По последним данным, жертвами трагедии стали 12 человек. К настоящем моменту опознаны только трое погибших. 34 человека находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.