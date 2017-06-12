День России отметят в Тюмени на всех городских площадках

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Тюмень, 12 июня. День России в Тюмени отметят на всех площадках. Мероприятия начались уже ранним утром и продлятся до позднего вечера.

В частности, глава региона Владимир Якушев вручит паспорта талантливым юным горожанам . В 11.00 от здания областного правительства стартует велофестиваль «Гонка в сердце города».

На Набережной Туры будут выступать детские коллективы, уличные музыканты. Зрители увидят танцевальные баттлы, поединки клубов исторической реконструкции Тюмени, оценят мастерство участников гастрономического фестиваля.

Откроются фотозоны, выставка работ местных мастеров и художников. В полдень пройдет торжественное открытие XXIII областного фестиваля национальных культур «Мост дружбы». Участники в национальных костюмах пройдут по бульвару, держа в руках флаги России.