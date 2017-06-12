«Аэрофлот» проведет фотоконкурс, посвященный Дню России

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Москва, 12 июня. Российский «Аэрофлот» проводит сегодня, в День России, посвященный празднику фотоконкурс. В ходе конкурса будет выбрана лучшая праздничная фотография по теме «Россия всегда со мной», сделанная кем-то из пассажиров, которые в праздничный день совершат перелет лайнером компании.

Для участия в конкурсе пассажирам необходимо сделать фотографию с российским флажком, который можно получить у бортпроводников, на фоне любой достопримечательности в пункте прибытия. Авиакомпания намерена раздать пассажирам 50 тысяч таких флажков — именно столько пассажиров вылетает сегодня из московского аэропорта «Шереметьево».

Конкурс проводится на страницах «Аэрофлота» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Победителей будут определять подписчики страниц авиакомпании — призер отечественного «ВКонтакта» получит сертификат на перелет двоих человек по России бизнес-классом, а победитель конкурса на англоязычной странице «Аэрофлота» в Facebook получит золотую карту программы «Аэрофлот бонус».