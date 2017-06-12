Опознаны трое погибших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае

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Чита, 12 июня. К настоящем моменту опознаны только трое погибших в страшном дорожном происшествии с автобусом на 702-м километре федеральной трассы «Байкал». Количество жертв достигает 12 человек.

«На данный час опознано только три погибших. По некоторым пострадавшим также информация уточняется. Через несколько минут самолетом доставят в Читу троих раненых — одного в Горбольницу №1, двоих тяжелых — в Краевую клиническую больницу», — сообщили в министерстве здравоохранения Забайкальского края.

Как стало известно РИА Новости, пострадавших в аэропорту встречают три кареты скорой помощи с медицинскими бригадами. Для того, чтобы руководить оказание помощи, в аэропорт выехал директор Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслан Долгов.

Напомним, в результате опрокидывания автобуса пострадал 51 человек, из них 34 человека находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.