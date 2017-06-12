Театр в США остался без спонсора после убийства древнеримского «Трампа»
Вашингтон, 12 июня. Некоммерческий театр Public Theater пострадал за сходство главного героя постановки «Юлий Цезарь» с президентом США Дональдом Трампом.
Пьесу Уильяма Шекспира режиссер решил поставить в современной обработке, однако авиакомпания Delta Airlines такой подход не оценила и отказалась спонсировать спектакль.
Древнеримский политик в спектакле представлен сильным мужчиной со светлыми волосами. Он носит деловой костюм, на лацкане которого прикреплен значок в виде американского флага. Его супруга Кальпурния в постановке говорит со славянским акцентом и носит дизайнерскую одежду, сообщает газета «Известия».