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Весь мир
Театр в США остался без спонсора после убийства древнеримского «Трампа»

Театр в США остался без спонсора после убийства древнеримского «Трампа»

9:32  12 Июня 2017
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Театр в США остался без спонсора после убийства древнеримского «Трампа»

Вашингтон, 12 июня. Некоммерческий театр Public Theater пострадал за сходство главного героя постановки «Юлий Цезарь» с президентом США Дональдом Трампом.  

Пьесу Уильяма Шекспира режиссер решил поставить в современной обработке, однако  авиакомпания Delta Airlines такой подход не оценила и отказалась спонсировать спектакль.

Древнеримский политик в спектакле представлен сильным мужчиной со светлыми волосами. Он носит деловой костюм, на лацкане которого прикреплен значок в виде американского флага. Его супруга Кальпурния в постановке говорит со славянским акцентом и носит дизайнерскую одежду, сообщает газета «Известия».


 

#трамп
Ярослава Замысловатова
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