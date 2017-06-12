Театр в США остался без спонсора после убийства древнеримского «Трампа»

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Вашингтон, 12 июня. Некоммерческий театр Public Theater пострадал за сходство главного героя постановки «Юлий Цезарь» с президентом США Дональдом Трампом.

Пьесу Уильяма Шекспира режиссер решил поставить в современной обработке, однако авиакомпания Delta Airlines такой подход не оценила и отказалась спонсировать спектакль.

Древнеримский политик в спектакле представлен сильным мужчиной со светлыми волосами. Он носит деловой костюм, на лацкане которого прикреплен значок в виде американского флага. Его супруга Кальпурния в постановке говорит со славянским акцентом и носит дизайнерскую одежду, сообщает газета «Известия».

"Ye gods, it doth amaze me a man of such feeble temper should so get the start of the majestic world." - William Shakespeare. Julius Caesar, Act 1, Scene 2. Come see us in the park ???? A post shared by The Public Theater (@publictheaterny) on May 30, 2017 at 2:45pm PDT



