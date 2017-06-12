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Меланья Трамп рассказала, чего ждет от переезда в Белый дом

Меланья Трамп рассказала, чего ждет от переезда в Белый дом

9:16  12 Июня 2017
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Меланья Трамп рассказала, чего ждет от переезда в Белый дом

Вашингтон, 12 июня. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья Трамп вместе с младшим сыном Бэрроном официально переехала в Белый дом. 

Об этом первая леди Америки сообщила в своем микроблоге в Twitter. «С нетерпением жду воспоминаний, которые у нас появятся в нашем новом доме!» — написала она, выложив фотографию из Белого дома с хэштегом #Movingday (день переезда).


О скором переезде Меланьи в Вашингтон стало известно 8 июня, напоминает «Газета.ру». Ранее она проживала в Нью-Йорке.
 

#меланья трамп
Ярослава Замысловатова
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