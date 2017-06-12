Захарова поздравила соотечественников с Днем России с борта самолета

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Москва, 12 июня. Глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова поздравила на своей странице Facebook россиян с наступившим праздником и показала фотографию, сделанную ей с борта самолета, готовящегося к посадке в Москве.

«Наступление Дня России встретила на борту самолёта по пути из Симферополя в Москву. Романтично и символично. С Праздником!», — написала Мария Захарова в своем блоге.

Наступление Дня России встретила на борту самолёта по пути из Симферополя в Москву. Романтично и символично. С Праздником! تم نشره بواسطة ‏‎Maria Zakharova‎‏ في 11 يونيو، 2017

Напомним, сегодня отмечается День России. 12 июня — день принятия декларации о независимости РСФСР в 1990-м году, отмечается в качестве праздничного дня с 1992 года. В текущем году в День России запланированы многочисленные массовые мероприятия во многих городах РФ.