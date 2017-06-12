В Приморье пауэрлифтер отметил День России, сдвинув с места 40-тонный грузовик

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Владивосток, 12 июня. Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин отметил День России, установив новый рекорд. Он сдвинул на семь метров метров 40-тонный грузовик. В кузове большегруза находился бульдозер.

Свои невероятные способности Савкин продемонстрировал в арт-парке «Штыковские пруды», расположенном в 80 километрах от Владивостока. Общий вес техники, которую он сдвинул с места, составил 40 тонн. Таким образом, он установил новый рекорд: ранее спортсмену удавалось сдвинуть весом в 32 тонны, отмечает «Ридус». Он уже двигал самолеты, танки и тепловозы.

«Свое достижение я посвятил предстоящему Дню России, одному из главных праздников нашей страны», — подчеркнул мужчина.

