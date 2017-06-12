Число жертв страшного ДТП в Забайкалье достигло 12 человек

В Избранное

Скопировать

Чита, 12 июня. Число жертв страшного ДТП с паломниками в Забайкальском крае вновь увеличилось и достигло 12 человек. Как сообщила пресс-служба краевого Минздрава, скончалась еще одна из пострадавших женщин.

«Еще одна пострадавшая скончалась при транспортировке в Бурятию, на данный момент 12 погибших», — сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения.

Напомним, серьезнейшее ДТП произошло на 702-м километре федеральной трассы «Байкал» — перевернулся автобус с паломниками, ехавшими в Читу. Пострадало несколько десятков человек, более 30 получили тяжелые и крайне тяжелые травмы. Устанавливаются обстоятельства крушения автобуса, следователи определят, есть ли признаки оказания услуг перевозки, не отвечающих требованиям безопасности.