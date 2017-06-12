Трампа привлекут к суду за получение иностранных средств — СМИ

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Вашингтон, 12 июня. Генеральные прокуроры двух американских штатов, Вашингтон и Мэриленд, намерены привлечь к суду президента США Дональда Трампа по обвинению в нарушении президентской присяги — прокуроры Карл Расин и Брайан Фрош обвиняют Трампа в «получении огромных средств из-за рубежа». Информация о подготовке иска против Трампа стала известна Washington Post.

«Это дело в своей основе касается права жителей Мэриленда, жителей округа Колумбия и всех американцев на честное правительство, — объявил генеральный прокурор Мэриленда Фрош, напомнив, что конституция Соединенных Штатов требует, чтобы президент не принимал «вознаграждения» или любые подарки от правительств других государств. — Положение о вознаграждениях требует, чтобы президент в первую очередь думал о стране, и только потом о собственных интересах».

Впрочем, прокуроры не утверждают, что президент Трамп получает зарплату от какого-либо иностранного правительства — их обвинения основаны на том, что Трамп, якобы, решил сохранить права собственности на свои иностранные активы, вместо того, чтобы передать их, как он собирался, в доверительное управление, чтобы избежать конфликта интересов. Генпрокуроры, в частности, утверждают, что Трамп по-прежнему получает отчеты о работе своих предприятий за рубежом.