Авария с автобусом в Забайкалье унесла жизни 11 паломников

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Число погибших в дорожной аварии с автобусом в Забайкалье увеличилось до 11 человек.

«Одиннадцать человек погибших, одна женщина умерла при доставке в больницу», — сообщила начальник отдела управления ГОЧС городского округа Чита Ольга Соловьева.

Напомним, что на 702 километре федеральной трассы «Байкал», около населенного пункта Хохотуй в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края опрокинулся автобус, который перевозил людей из села Красный Чикой в Читу. Более пятидесяти человек пострадали, состояние 34 из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

В автобусе находились паломники из села Урлук Красночикойского района.

«По-моему, староверы. Они из разных территорий. Знаю, что есть из Иркутской области», — уточнила Соловьева.

С места аварии пострадавших эвакуировали в больницы вертолетами.

«В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Забайкальском крае пострадал 51 человек. Десять человек погибли в результате полученных травм. К настоящему моменту с места ДТП эвакуированы 34 человека. Их состояние оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое», — сообщал официальный представитель Минздрава России Олег Салагай.

Все пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи, были доставлены в Центральную районную больницу города Петровск-Забайкальский. Всем им оказывается необходимая врачебная помощь. Прорабатывается вопрос о медицинской эвакуации нескольких пострадавших в Читу.

«Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила профильным федеральным специалистам оказывать необходимое содействие региональным коллегам в определении тактики лечения пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Ежегодно в июне, в день памяти иконы Пресвятой Богородицы «Споручница грешных», в селе Урлук проходит крестный ход к недействующему Чикойскому Иоанно-Предтеченскому монастырю. Он собирает свыше тысячи паломников.

В читинской епархии уже заявили о том, что окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП в Забайкалье. Об этом сообщил побывавший на месте аварии митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский, глава Забайкальской митрополии Димитрий. Он также выразил глубокие соболезнования и пообещал молиться «об упокоении усопших и о выздоровлении раненых»

По факту ДТП с участием автобуса на 702-м километре трассы Иркутск — Чита, СУ СК России по Забайкальскому краю проводит доследственную проверку.

«К настоящему времени известно, что инцидент произошел с автобусом марки KIA, который съехал на обочину дороги и перевернулся. Следователи приступили к работе на месте происшествия», — сообщили ведомства.

Будет осмотрено место ДТП, следователи выяснят обстоятельства аварии, опросят очевидцев и ее участников, а также затребуют документы на автобус и маршрут его движения.

«Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После детального выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут процессуальное решение», — отметили в Следственном комитете РФ.

В региональном управлении СК РФ также отметили, что 9 из 11 погибших в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Забайкалье были женщинами.

О том, что среди пострадавших оказалась жительница Бурятии сообщают местные СМИ со ссылкой на главу Бурятской митрополии митрополита Савватия.

«Наша землячка, жительница Улан-Удэ отправилась в паломничество, потом пересела на тот злополучный автобус, чтобы попасть в Читу к своей дочери. Состояние средней тяжести. Ушиб грудной клетки, сотрясение мозга. Госпитализирована в одну из клиник Читы», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Официальный представитель МВД России, Ирина Волк сообщила о том, что из Москвы в Забайкальский край направлены сотрудники аппарата Госавтоинспекции в связи с опрокидыванием автобуса, в результате которого погибли 11 человек.

«Руководство МВД России направило группу офицеров ведомства в Петровск-Забайкальский район Забайкальского края для выяснения обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 702-м км автодороги Иркутск – Чита», — рассказала она.

Представитель ведомства добавила, что сотрудники ГУ ОБДД МВД России направлены в Забайкалье для оказания помощи следственно-оперативной группе по установлению причин и обстоятельств ДТП.

Известно, что на участке трассы, где произошло ДТП не так давно было снято ограждение и проводились работы.