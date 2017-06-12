Тысячи жителей Барселоны потребовали референдума о независимости Каталонии
Барселона, 12 июня. Жители испанской Барселоны вышли на демонстрацию с требованием разрешить проведение референдума о независимости Каталонии. Ранее, в 2014 году, официальный Мадрид запретил властям Каталонии проведение такого референдума.
В манифестации сторонников независимости богатой исторической провинции Каталония приняли участие десятки тысяч человек: по официальным данным, количество участников демонстрации составило не менее 24,5 тысяч человек, а по неофициальным, достигало 40 тысяч. Об этом сообщает испанская газета El Periodico. Вместе с простыми людьми на митинг вышли местные политики, общественные деятели и знаменитости: так, экс-тренер «Барселоны» и тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прочитал манифест в поддержку требований о проведении референдума.
«Мы здесь сегодня, чтобы дать ясно понять, что 1 октября мы собираемся проголосовать на референдуме, чтобы выбрать наше будущее. Мы будем голосовать, даже если испанское государство не хочет, чтобы мы это делали. Мы пытались прийти к соглашению 18 раз, и ответ всегда был «нет». Они игнорируют то, что референдум поддерживают 80% населения. Они демонстрируют своё презрение к большинству в каталонском парламенте. У нас нет другого решения, единственный возможный ответ — голосовать», — объявил Гвардиола, подчеркнув, что жители Каталонии просят помощи у мирового сообщества для защиты своих политических свобод.