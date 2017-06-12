Тысячи жителей Барселоны потребовали референдума о независимости Каталонии

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Барселона, 12 июня. Жители испанской Барселоны вышли на демонстрацию с требованием разрешить проведение референдума о независимости Каталонии. Ранее, в 2014 году, официальный Мадрид запретил властям Каталонии проведение такого референдума.

В манифестации сторонников независимости богатой исторической провинции Каталония приняли участие десятки тысяч человек: по официальным данным, количество участников демонстрации составило не менее 24,5 тысяч человек, а по неофициальным, достигало 40 тысяч. Об этом сообщает испанская газета El Periodico. Вместе с простыми людьми на митинг вышли местные политики, общественные деятели и знаменитости: так, экс-тренер «Барселоны» и тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прочитал манифест в поддержку требований о проведении референдума.