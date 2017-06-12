В Челябинске отметят День России парадом Дружбы народов

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Челябинск, 12 июня. День России в Челябинске отметят «Парадом Дружбы народов» и фестивалем национальных культур.

«Парад Дружбы народов» начнется в 11.30 (09.30 мск) на Площади Революции. Возглавят колонну руководство республики и консулы стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Также губернатор Челябинской области Борис Дубровский и иностранные гости высадят «Сад ШОС и БРИКС», который станет символом дружбы народов.

В полдень у здания Главпочтамта пройдут концерт «Россия — это мы» и выставка «Челябинск многонациональный». В это же время у здания оперного театра начнется фестиваль фольклорной музыки и танцев, в котором примут участие коллективы из других регионов России и стран ближнего зарубежья. Рядом расположится выставка прикладного искусства.

С 13 часов дня концерт начнется в парке имени Гагарина, а с 14.00 музыкальные программы будут идти во всех районах города. В 15.00 у театра оперы и балета начнется «Фестиваль национальных культур «Урал — Восток: многоцветье культур».