Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников несогласованных акций

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Москва, 12 июня. Прокуратура российской столицы предупредила организаторов и участников несогласованных акций о недопустимости нарушения закона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомство предупреждает, что акция на Тверской улице не согласована с правительством Москвы и любые попытки ее проведения окажутся прямым нарушением закона. Также прокуратура отмечает, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для пресечения массовых беспорядков, провокаций и любых действий, которые могут создать угрозу для граждан или общественной безопасности.