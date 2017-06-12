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Россия
Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников несогласованных акций

Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников несогласованных акций

7:43  12 Июня 2017  /обновлено: 7:54  12 Июня 2017
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Прокуратура Москвы предупредила организаторов и участников несогласованных акций

Москва, 12 июня. Прокуратура российской столицы предупредила организаторов и участников несогласованных акций о недопустимости нарушения закона. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Ведомство предупреждает, что акция на Тверской улице не согласована с правительством Москвы и любые попытки ее проведения окажутся прямым нарушением закона. Также прокуратура отмечает, что правоохранительные органы примут все необходимые меры для пресечения массовых беспорядков, провокаций и любых действий, которые могут создать угрозу для граждан или общественной безопасности.

#россия
Алексей Громов
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