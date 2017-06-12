Стать 51-ми: пуэрториканцы высказались на референдуме за вхождение в состав США

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Новый политический статус Пуэрто-Рико и примыкающих островов, определили в результате голосования, которое проходило в это воскресенье, жители архипелага. Большинство пуэрториканцев на референдуме проголосовали за то, чтобы он стал 51-м штатом США. Об этом сообщает информационное агентство Рейтерс, ссылаясь на интернет-портал, публикующий результаты подсчета голосов.

Напомним, что в настоящее время, несмотря на то, что территория Пуэрто-Рико находится под управлением США, она не входит в их состав. Большая часть пуэрториканцев хотят, чтобы они стали полноправным штатом.

На сайте референдума, итоги которого носят рекомендательный характер, опубликованы данные, согласно которым на избирательные участники пришли в общей сложности около 509 тысяч человек из 2,29 миллионов имеющих право голоса жителей архипелага. Примерно 97% высказались за превращение Пуэрто-Рико в американский штат.

Второй вариант, предложенный для голосования, — сохранение прежнего статуса архипелага — поддержали порядка 1,5% избирателей.

Чуть меньше участников референдума (1,3%) высказались за третью из возможностей — проведение в октябре еще одного тура голосования, во время которого жители смогут высказаться либо за полную независимость от США, либо за то, чтобы у Пуэрто-Рико был статус свободно ассоциированного с США государства.

Исход голосования должен быть юридически закреплен решением конгресса. Пока Минюст США не поддержал проведение голосования.

Отметим, что референдум о политическом статусе Пуэрто-Рико проводится уже не в первый раз, и вряд ли американские власти пойдут на такой шаг, ведь экономика архипелага находится в упадке и для США этот попросту невыгодно.

Напомним, что власти архипелага из-за серьезного экономического кризиса не могут расплатиться с долгами в размере примерно 70 миллиардов долларов. Консультации по поводу реструктуризации задолженности пока не принесли результатов.

Под управление США это островное государство попало в 1898 году после окончания американо-испанской войны. В настоящее время этот остров в Карибском море с населением более 3,5 миллионов человек обладает статусом «неинкорпорированной территории». То есть он фактически управляется властями США, но при этом Штаты не считают его своей неотъемлемой частью.

Все пуэрториканцы по праву рождения являются гражданами США, но при этом в американском конгрессе остров представлен всего одним депутатом еще и без права голоса. А сами пуэрториканцы не могут участвовать в выборах американского президента, несмотря на свое гражданство.

На Пуэрто-Рико избирают своего губернатора и собственный конгресс, имеют свои суды, но островная автономия ограничена широкими полномочиями федеральных властей. При этом на жителей острова не распространяется американский Билль о правах, не работает здесь и ряд социальных программ, действующих на территории США.

А вот все законодательные акты, принятые американским конгрессом, имеют силу и на территории Пуэрто-Рико. Кроме того, ряд норм американского законодательства распространяется только на «неинкорпорированные территории». Так, действующий по сей день Акт Джонсона 1920 года запрещает перевозки любых грузов в Пуэрто-Рико и с острова на кораблях, следующих не под флагом США.

Референдумы о политическом статусе Пуэрто-Рико проводились в 1967, 1993, 1998 и 2012 годах. На последнем из них свыше 61% островитян проголосовали за вхождение в состав США в качестве полноправного штата. Но результаты этого волеизъявления были проигнорированы американским конгрессом.

В 2017 году вопрос о самоопределении Пуэрто-Рико поднял губернатор острова Рикардо Росейо, который является ярым сторонником идеи превращения острова в полноправный штат США.

Однако за то, чтобы Пуэрто-Рико стал новым американским штатом, выступают местные политические силы. Они обещали бойкотировать референдум.

Газета The Washington Post сообщала также о том, что против изменения статуса архипелага, несмотря на любой исход голосования, выступают республиканцы в Конгрессе США. Одной из причин они называют то, что жители Пуэрто-Рико, если территория станет 51-м американским штатом, вероятнее всего, будут поддерживать партию демократов, что несколько укрепит ее позиции в Конгрессе и на выборах президента.