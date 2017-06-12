Microsoft представила самую мощную в мире игровую консоль Xbox One X

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Лос-Анджелес, 12 июня. В рамках выставки электронных технологий и игровой индустрии E3 корпорация Microsoft представила свою новую игровую консоль — продолжение развития линейки консолей Xbox One X. Новую игровую приставку уже объявили самой мощной игровой консолью в мире — и одновременно наиболее компактной.

Новая консоль Xbox One X — новый ответ Microsoft на Sony Playstation 4 от главного конкурента в области игровой электроники из Японии. Работает консоль от Microsoft на операционной системе Windows 10 и способна поддерживать игры с разрешением 4K с частотой в 60 кадров в секунду, опережая своего конкурента по производительности: производительность Xbox One X составляет шесть терафлопс, в то время как у Sony Playstation 4 — только 4,2 терафлопс.

Пока что новую консоль нельзя купить - официальные продажи приставки начнутся только 7 ноября 2017 года. Стоимость консоли составит 499 долларов.