По факту ДТП в Забайкалье возбуждено уголовное дело

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Чита, 12 июня. По факту ДТП с 11 погибшими в Забайкалье возбуждено уголовное дело. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщает ТАСС.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Расследование ДТП на личный контроль взял полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

«Полномочный представитель взял на личный контроль расследование дорожно-транспортного происшествия и поручил оказать необходимое содействие семьям погибших и пострадавших», - сообщается на сайте полпреда.

Напомним, ДТП произошло накануне вечером в районе поселка Хохотуй в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края. Перевозивший паломников автобус упал с насыпи высотой до 30 метров и опрокинулся. В аварии погибли 11 человек, 36 госпитализированы.