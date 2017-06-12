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Россия
Талантливые школьники в День России получат паспорта из рук Путина

Талантливые школьники в День России получат паспорта из рук Путина

8:00  12 Июня 2017
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Талантливые школьники в День России получат паспорта из рук Путина

Москва, 12 июня. В День России президент Владимир Путин вручит паспорта одаренным школьникам.

Торжественная церемония вручения паспортов 14-летним школьникам состоится в Кремле. Российский лидер вручит документы тем школьникам, которые побеждали на олимпиадах, спортивных соревнованиях. Также в церемонии примут участия дети, совершившие героический поступок, а также победители всероссийского конкурса «Мы — граждане России!».

#владимир путин
Алексей Громов
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