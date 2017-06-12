Град размером с грецкий орех обрушился на Красноярский край

В Избранное

Скопировать

Красноярск, 12 июня. Жители Красноярского края в воскресенье оказались под ударом суровой стихии: на многие населенные пункты региона обрушился град, причем размеры отдельных градин жители края описывают как «с грецкий орех» — а в некоторых случаях размер градин достигал пяти сантиметров.

а вот такой град вы не хотите в июне? A post shared by Алёна Барышникова (@baryshnikova90) on Jun 11, 2017 at 6:32am PDT

Интересно, что в течение практически всего дня на погоду в городе было трудно пожаловаться, а град начался внезапно по 21.30, застав красноярцев полностью врасплох. Как сообщают жители края в социальных сетях, во время празднования дня города в Красноярске хлынул ливень и началась настоящая гроза с молниями.

Ох какая красивая гроза) #krasnoyarsk #siberia #instakrsk #гроза A post shared by Sergey Chivikov (@chivikov) on Jun 11, 2017 at 8:37am PDT

Как отметили в управлении МЧС по Красноярскому краю, все жители вовремя получили оповещение о наступлении стихии через СМС-рассылку, однако многие не отреагировали на нее. Садоводы края сейчас подсчитывают нанесенный крупными градинами ущерб.