Град размером с грецкий орех обрушился на Красноярский край
Красноярск, 12 июня. Жители Красноярского края в воскресенье оказались под ударом суровой стихии: на многие населенные пункты региона обрушился град, причем размеры отдельных градин жители края описывают как «с грецкий орех» — а в некоторых случаях размер градин достигал пяти сантиметров.
Интересно, что в течение практически всего дня на погоду в городе было трудно пожаловаться, а град начался внезапно по 21.30, застав красноярцев полностью врасплох. Как сообщают жители края в социальных сетях, во время празднования дня города в Красноярске хлынул ливень и началась настоящая гроза с молниями.
Как отметили в управлении МЧС по Красноярскому краю, все жители вовремя получили оповещение о наступлении стихии через СМС-рассылку, однако многие не отреагировали на нее. Садоводы края сейчас подсчитывают нанесенный крупными градинами ущерб.