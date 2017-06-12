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Происшествия
Град размером с грецкий орех обрушился на Красноярский край

Град размером с грецкий орех обрушился на Красноярский край

7:35  12 Июня 2017
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Град размером с грецкий орех обрушился на Красноярский край

Красноярск, 12 июня. Жители Красноярского края в воскресенье оказались под ударом суровой стихии: на многие населенные пункты региона обрушился град, причем размеры отдельных градин жители края описывают как «с грецкий орех» — а в некоторых случаях размер градин достигал пяти сантиметров.

 

а вот такой град вы не хотите в июне?

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Интересно, что в течение практически всего дня на погоду в городе было трудно пожаловаться, а град начался внезапно по 21.30, застав красноярцев полностью врасплох. Как сообщают жители края в социальных сетях, во время празднования дня города в Красноярске хлынул ливень и началась настоящая гроза с молниями.

 

Ох какая красивая гроза) #krasnoyarsk #siberia #instakrsk #гроза

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Как отметили в управлении МЧС по Красноярскому краю, все жители вовремя получили оповещение о наступлении стихии через СМС-рассылку, однако многие не отреагировали на нее. Садоводы края сейчас подсчитывают нанесенный крупными градинами ущерб.

Валентин Меликов
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