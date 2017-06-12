Одна из пострадавших при ДТП в Забайкалье находится в коме

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Чита, 12 июня. Одна из пострадавших в аварии с перевозившим паломников автобусом находится в коме. Об этом со ссылкой на Минздрав Забайкальского края сообщает ТАСС.

«В результате аварии десять человек погибли на месте, один скончался при транспортировке. 36 человек госпитализированы, из них одна женщина находится в коме и два ребенка в тяжелом состоянии», — сообщили агентству в ведомстве.

По данным Минздрава, среди погибших также есть ребенок. Еще одна девочка авиацией доставлена в Улан-Удэ, один ребенок находится в травматологическом отделении Петровск-Забайкальской ЦРБ. Также сообщается, что шестеро пострадавших вертолетами МЧС доставлены в больницы Бурятии.

Напомним, страшное ДТП произошло накануне вечером на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». Электронное издание Газета.ru сообщает, что в аварии погибли 11 человек, 40 получили травмы. Пострадавшие возвращались от обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского, которая находится в селе Урлук в Читу.