Ударят ограничениями: в сенате США почти договорились о санкциях против России

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С подачи американского конгресса власти США могут ужесточить режим антироссийских санкций. О том, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий близки к соглашению об усилении антироссийских санкций, сообщает издание Politico.

Единственное в чем не могут сойтись республиканцы и демократы – это сила «удара», который должен обрушиться на Россию в связи с введением новых ограничительных мер, пишет издание.

По данным Politiko, демократы хотят законодательно запретить американскому президенту Дональду Трампу смягчать существующие санкции. Кроме того они намереваются ввести новые ограничительные меры в связи с обвинениями России во «вмешательстве» в президентские выборы США.

Несмотря на то, что среди республиканцев есть те, кто поддерживает санкционный режим в отношении России и расширение этих мер, представители этой партии настроены более осторожно, отмечает издание.

Среди сенаторов от республиканцев, наиболее активно о поддержке антироссийских санкции и даже о расширении уже существующих мер, высказывается Линдси Грэм.

«Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию», — заявил он в эфире телеканала CBS.

Он подтвердил, что верхняя палата Конгресса планирует предпринять на этой неделе попытку одобрить законопроект о новых санкциях в отношении Ирана, в виде поправок к которому намечается оформить и различные дополнительные ограничения, касающиеся России.

Грэм уверен, что глава Белого дома подпишет этот законопроект. А в случае, если инициатива сенаторов не получит одобрения со стороны президента, то Конгресс наберет достаточное число голосов для преодоления вето главы государства, считает сенатор.

Не приводя никаких доказательств, Грэм обвинил Россию «передаче оружия движению «Талибан» (радикальная группировка, запрещенная в РФ – прим. ФАН) для убийства американских военнослужащих» в Афганистане, а также оказании помощи Дамаску ради сокрытия правительством Сирии части своего арсенала химического оружия. Кроме того сенатор от республиканцев заявил, что Москва стремится подорвать институты демократии в США.

В тоже время он выразил уверенность, что между главой Белого дома Дональном Трампом и Россией не было никакого сговора во время выборов в США. Правда, при этом Грэм все-таки отметил, что в настоящее время американский президент действует как «собственный заклятый враг».

«Он может стать первым президентом США в истории, отправившимся ко дну из-за того, что не может прекратить неподобающим образом говорить о расследовании, которое бы подтвердило его невиновность, если бы он просто помалкивал», — заявил Грэм.

В США неоднократно обвиняли Россию во «вмешательстве» в президентские выборы. Российская сторона отвергала подобные обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Напомним, что ранее законопроект, который фактически обязывает президента США Дональда Трампа ввести санкции против союзников правительства Сирии, был принят Палатой представителей Конгресса США.

В документе за номером 1677 говорится, что через 30 дней после вступления законопроекта в силу, американский президент должен внести в санкционные списки граждан других стран, если он посчитает, что эти лица «предоставляют значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» властям Сирии и позволяют им владеть «химическим, биологическим или ядерным оружием», а также создавать баллистические, крылатые ракеты или же приобретать другое вооружение в больших количествах.

В комментарии Федеральному агентству новостей политолог Илдус Ярулин отмечал, что законопроект, принятый Конгрессом США, прежде всего направлен не против России, а против Ирана, с которого только недавно американцы сняли ряд ограничений. Правда, при этом он добавил, что, конечно, отчасти это и попытка сдержать так называемый «тройственный союз»: России, Турции и Ирана, который набирает силы и укрепляет свои позиции в этом регионе.

Ярулин считает, что администрация Дональда Трампа может затормозить этот документ. Правда нынешнему американскому лидеру сделать это будет гораздо сложнее.

«Это все в русле противостояния с Трампом. Заявления об импичменте президенту уже звучат. Если Трамп откажется принимать законопроект, то это используют против него, обвинив президента в том, что он «поддерживает террористов» и «врагов США»», — пояснил он.

Политолог напомнил, что после событий 11 сентября именно Иран американцы считают «основным рассадником терроризма».

«Поэтому принятие этого законопроекта подливает масла в огонь. Остается ждать и смотреть: либо Трамп найдет какое-то решение либо его найдут те, кто против него», — заключил эксперт.

При этом он подчеркнул, что в своем отношении к антироссийским санкциям глава Белого дома занимает типичную «американскую позицию».

«Типичная позиция для американцев – держать Россию в подвешенном состоянии», — отметил эксперт.

Отметим, что законопроекту, прошедшему процедуру голосования, необходимо еще получить окончательное одобрение сената, а затем преодолеть Палату представителей, чтобы попасть на стол к президенту США.

При этом спикер нижней палаты Пол Райан подчеркнул, что перед введением новых санкций законодателям необходимо узнать, как именно Россия «вмешивалась» в президентские выборы.