В Новосибирске начали праздновать День России

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Новосибирск, 12 июня. Новосибирская область начинает праздновать День России, жителей региона ждут концерты, стихотворный марафон и веломотопробег.

Праздничная программа начнется в 11.00 по местному времени (07.00 мск) с концерта «Давай, Россия!», который пройдет на площади перед Новосибирским театром оперы и балета. В соседнем сквере параллельно стартует добровольческая акция «Действуем вместе!» с творческими конкурсами и интерактивными заданиями.

Также в столице региона пройдут стихотворный марафон «Я люблю тебя, Россия», акция «Библиотека на траве - читаем вместе» и веломотопробег по центральным улицам города.