День России в Приморье отмечают парадом байкеров и костюмированным балом

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Владивосток, 12 июня. В День России во Владивостоке открылось множество праздничных площадок.

Основное торжество разворачивается в скверах и набережных в центре города, а также на кампусе Дальневосточного федерального университета.

На Корабельной набережной проходит парад байкеров. Мотоциклы украсили государственной символикой. В центре города собрались любители творчество Владимира Высоцкого, у памятника поэту звучат знаменитые песни барда.

На привокзальной площади Владивостока горожан и гостей города знакомят с обычаями русского казачества. В кампусе университета на острове Русский прямо на берегу моря на танцевальной площадке проходит костюмированный бал.