Кемеровская область отметит День России под градом и грозами

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Кемерово, 12 июня. В День России в Кемеровской области ожидаются сильный ветер, град и грозы. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в области ожидаются сильные дожди, грозы и град в южных районах региона возможно усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха в регионе не поднимется выше 20 градусов.

Главное управление МЧС по области призывает не пренебрегать предупреждениями о неблагоприятных метеоусловиях и просит жителей региона соблюдать меры предосторожности.