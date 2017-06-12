Губернатор Сахалинской области поздравил сахалинцев и курильчан с Днем России

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Южно-Сахалинск, 12 июня. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко поздравил жителей региона с Днем России. Текст поздравления опубликован на сайте областного правительства.

Глава области отметил, что День России объединяет людей разных поколений, убеждений и взглядов и подчеркнул стойкость, мужество и мудрость российского народа. Также Кожемяко напомнил, что 12 июня 1990 года стал судьбоносным днем для всей страны.

«Одним из таких судьбоносных для страны решений стало принятие Декларации о государственном суверенитете. И дата 12 июня 1990 года вошла в историю, как начало нового этапа в развитии России, основанного на уважении к демократическим ценностям, правам и свободам человека», — заявил глава Сахалинской области.

В поздравлении Кожемяко отметил экономические успехи области и назвал жителей островов инициативным, трудолюбивыми и ответственными людьми, которые могут многое сделать для своей малой Родины. В завершение Кожемяка пожелал сахалинцам и курильчанам здоровья, счастья и благополучия и поздравил с праздником.