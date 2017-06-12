Сирия новости 12 июня 07.00: ИГ стремительно атаковало САА в Алеппо, 6 солдат правительственной армии погибли под Пальмирой
Сирия, 12 июня. Террористы «Исламского государства»* провели стремительную атаку на позиции САА в деревне Мухаммад Диб в Алеппо, шесть солдат правительственной армии погибли под Пальмирой. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: САА вернула контроль над деревней Мухаммад Диб в Алеппо после стремительной атаки террористов ИГ*, правительственная армия потеряла шестерых солдат во время сражения с боевиками под Пальмирой. В Хаме правительственная армия получила подкрепление для сражений с террористами «Исламского государства».
«Исламское государство»: Террористы «Исламского государства» провели стремительную контратаку в деревне Мухаммад Диб, которая провалилась. Террористы ИГ убили шесть солдат САА под Пальмирой, также боевики сообщили об убийстве шести бойцов SDF**** в Ракке.
Провинция Дамаск
Армия правительства Сирии нанесла несколько ударов по позициям боевиков в районе населенного пункта Дума в Восточной Гуте.
Провинция Алеппо
Начались столкновения боевиков ССА** и сирийской армии в районе населенного пункта Тафрият Кабира к востоку от Аль-Баба. Боевики заявили, что уничтожили зенитную установку армии правительства Сирии.
«Фиркат аль-Хамза» атаковала дома людей «Ахрар аш-Шам» и арестовала их родственников в Аль-Бабе.
Группировка «Ахрар аш-Шам» попыталась остановить столкновения между боевиками в Аль-Бабе, однако сами попали под обстрел «Фиркат аль-Хамза» и «Фиркат аль-Султан Мурад».
#Syria #Aleppo #AhraralSham tried to stop infighting btw Military Council of Al Bab & 1st Brigade but were targeted by Hamza & Sultan Murad pic.twitter.com/3nuAEwDHjd— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) June 11, 2017
Террористы «Исламского государства» провели стремительную контратаку на границе с провинцией Ракка в деревне Мухаммад Диб, захватив оружие и боеприпасы армии правительства Сирии. Позже правительственная армия вернула контроль над деревней, сообщает Аlmasdarnews.
Турецкая армия продолжает оккупацию территорий кантона Африн, копает траншеи и строит стену между Роджавой и Северным Курдистаном, передает портал Hawarnews.
Представитель SDF заявил, что Сирия, Россия и Иран объединились против SDF в Алеппо, сообщается в Twitter.
Spokesman of Jaish al-Thuwar(#SDF affiliate): #Syria, #Turkey and #Iran work together/cooperate in #Aleppo province against #SDF/#Kurds https://t.co/ch2UekWgbZ— NDF (@NatDefFor) June 11, 2017
Провинция Хомс
Согласно топографической карте и последним достижениям правительственных войск, они хотят достичь Ас-Сухны, захватывая возвышенности и поддерживая огневой контроль.
Шесть солдат проправительственных сил были убиты, уничтожены танк и бронетранспортер во время столкновений с террористами «Исламского государства» в районе элеваторов к северо-востоку от Пальмиры.
Подкрепления проправительственной группировки «Лива аль-Имам аль-Бакир» вместе с их лидером прибыли на сирийско-иракскую границу.
Liwa Al Imam Al Baqir Leader just arrived to Syria/Iraq border promising surprises against Daesh(ISIS) along border,declares US plans failed pic.twitter.com/SxZdofhoPj— M Green (@MmaGreen) June 11, 2017
Иорданские пограничники застрелили пять бойцов ССА, которые пытались покинуть Хомс из-за разногласий с США в Аль-Танфе, передает Almasdarnews.
Провинция Дейр эз-Зор
Более 800 (по иным данным, около 1000) террористов «Исламского государства» атаковали силы армии правительства Сирии на 137-й базе в Дейр эз-Зоре. Сообщается, что подкрепление «Исламского государства» прибыло из Алеппо и среди них много кавказских бойцов.
Провинция Даръа
В преддверии наступления 4-й дивизии САА, Даръа подверглась бомбардировкам авиации САР. Интенсивные авиаудары продолжаются уже 11 дней. Сообщается, что ВВС САР использует зажигательные боеприпасы, сообщает Almasdarnews.
Группировки САА открыли огонь друг по другу из-за обоюдных обвинений в планировании дезертирства в «Исламское государство». Главным образом, бои прошли близ населенного пункта Инкхиль на юге провинции, сообщается в Twitter.
Провинция Идлиб
По всему Идлибу, особенно в Маарет Нуамане, прошли протестные митинги против террористического образования «Хайят Тахрир аш-Шам».
Anti-Qaeda/Nusra/HTS protests across Idlib today. To the racists who believe that the only choice is btw/ a genocidal fascist & extremists pic.twitter.com/E21CT1YEdM— Joey Ayoub ???? (@joeyayoub) June 11, 2017
Жители Маарет Нуамана и боевики ССА были избиты членами «Хайят Тахрир аш-Шам».
Провинция Ракка
Сообщается о боях между SDF и террористами «Исламского государства» у исторической части Ракки.
Террористы «Исламского государства» заявили об убийстве шести бойцов SDF в результате взрыва СВУ в районе Аль-Романия на западе Ракки. Ранее боевики «Исламского государства» заявили об убийстве 23 бойцов SDF и захвате двух в заложники в восточной и западной части города.
SDF захватили промышленный район близ Аль-Машалаба в восточной части Ракки и, по сообщениям, вошли в район Хусейва близ района Романия на западе города.
Провинция Хама
Опубликовано видео, демонстрирующее крупные конвои подкреплений армии правительства Сирии, отправленные на восток Хамы для борьбы с террористами «Исламского государства».
Ирак
Иракская авиация нанесла серию ударов по позициям террористов «Исламского государства» в районе Аш-Шифа в Мосуле.
Иракская армия захватила завод по производству ракет «Исламского государства» в районе Аль-Занджали на западе Мосула.
Десять террористов «Исламского государства» арестованы иракскими ВС на юге Мосула.
* Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)
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