Камчатка и Чукотка отметили День России массовой зарядкой

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Петропавловск-Камчатский, 12 июня. На Камчатке и Чукотке в День России провели массовые зарядки и выдачи паспортов.

Жители Петропавловска-Камчатского также в понедельник отметили национальный обрядовый праздник День Первой рыбы. Празднование Дня России началось с митинга, который прошел на площади имени В. И Ленина.

В Анадыре на массовую зарядку пришли более 1,5 тысячи человек.