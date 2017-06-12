Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Камчатка и Чукотка отметили День России массовой зарядкой

Камчатка и Чукотка отметили День России массовой зарядкой

5:56  12 Июня 2017
44

Камчатка и Чукотка отметили День России массовой зарядкой

Петропавловск-Камчатский, 12 июня. На Камчатке и Чукотке в День России провели массовые зарядки и выдачи паспортов.

Жители Петропавловска-Камчатского также в понедельник отметили национальный обрядовый праздник День Первой рыбы. Празднование Дня России началось с митинга, который прошел на площади имени В. И Ленина.

В Анадыре на массовую зарядку пришли более 1,5 тысячи человек.

«Всего в мероприятиях посвященных дню России по всей Чукотке приняли участие почти четыре тысячи человек, в окружной столице 1500 человек», — сообщили в региональной администрации.

Настасья Шеркунова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть