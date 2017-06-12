Камчатка и Чукотка отметили День России массовой зарядкой
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Петропавловск-Камчатский, 12 июня. На Камчатке и Чукотке в День России провели массовые зарядки и выдачи паспортов.
Жители Петропавловска-Камчатского также в понедельник отметили национальный обрядовый праздник День Первой рыбы. Празднование Дня России началось с митинга, который прошел на площади имени В. И Ленина.
В Анадыре на массовую зарядку пришли более 1,5 тысячи человек.
«Всего в мероприятиях посвященных дню России по всей Чукотке приняли участие почти четыре тысячи человек, в окружной столице 1500 человек», — сообщили в региональной администрации.
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