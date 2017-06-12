Исторически низкая явка: больше половины граждан Франции не пришли голосовать

В Избранное

Скопировать

Самая низкая явка избирателей за последний 60 лет была зафиксирована в это воскресенье во время первого тура выборов в Национальное собрание Франции.

Всего в голосовании приняли участие 49% избирателей. Этот результат на восемь пунктов меньше, чем в первом туре парламентских выборов 2012 года. А по сравнению с первым туром президентских выборов в апреле, снижение активности составляет почти 30 пунктов.

Комментируя низкую избирательную явку, глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что подобные цифры заставляют задуматься так называемый политический класс.

«Первый урок нынешнего голосования — значительное снижение уровня участия в выборах по сравнению с прошлыми выборами. По данным с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%, то есть более половины избирателей не пошли голосовать. Эти данные нас беспокоят, задуматься над ними должны все представители политического класса», — сказал он журналистам.

Наименее активными оказались Париж и его пригороды, а также департаменты юга Франции.

Объединение сторонников нового президента республики Эмманюэля Макрона «Республика на марше», которое существует чуть более года, добилось наибольших успехов и завоевало 32,6% голосов. Если он подтвердится и во втором туре, то президентская партия сможет рассчитывать на абсолютное большинство мест — от 415 до 445 — в нижней палате, насчитывающей 577 депутатов.

Второе место досталось правоцентристской партии «Республиканцы», которая выступает в альянсе с «Союзом демократов и независимых» — 20,9%. На третьем оказался «Национальный фронт» — 13,1%.

В меньшинстве оказались левые партии. «Неподчинившаяся Франция» во главе с Жан-Люком Меланшоном набрала 11% голосов и заняла четвертое место. А «Социалистическая партия» получила 9%.

Жерар Коллон отметил, что уверенное лидерство президентской партии по всей стране свидетельствует о стремлении французов предоставить ему карт-бланш для исправления ситуации во Франции.

Лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, подводя итоги первого тура также отметил лидерство партии президента.

«Первый тур отмечен безусловным продвижением позиций партии президента Макрона», — сказал он.





Напомним, что 39-летний Эмманюэль Макрон, победив на президентских выборах в мае, обещал французскому обществу «курс обновления». После его довольно убедительной победы (66,1% голосов избирателей) в рядах политических соперников произошел раскол Часть реформаторски настроенных социалистов и правоцентристов примкнули к президентскому лагерю.



С самого начала своего президентского срока полномочий Макрон стремится акцентировать роль главы государства как президента для всех французов и гаранта интересов Франции в окружающем мире. В первую очередь французский лидер уделил внимание вопросам внешней политики. Он уже провел встречу в Брюсселе с президентом США Дональдом Трампом и принял в Версале в качестве своего первого иностранного гостя президента России Владимира Путина.

Политическую карьеру Макрона можно назвать довольно стремительной. Советник президента на протяжении двух лет, а до этого два года министр экономики.

Партия «Национальный фронт», чья глава Марин Ле Пен была соперницей Макрона на президентских выборах, сейчас получила всего 13% голосов. Это лишило движение возможности претендовать на роль ведущей оппозиционной силы. Мажоритарная система не позволит ее сторонникам, судя по всему, даже сформировать свою фракцию в нижней палате парламента, для которой необходимо завоевать 15 мандатов.

Главной оппозиционной силой, по-прежнему, остаются «Республиканцы». Эта партия фактически повторила результат своего кандидата на президентских выборах Франсуа Фийона. Вместе с политическим партнером — Союзом демократов и независимых они могут завоевать 80-100 мандатов в Национальном собрании.

Второй тур выборов в Национальное собрание, который пройдет 18 июня.

Социологи IFOP предсказывают, что партия нынешнего президента по итогам второго тура может получить от 350 до 380 мандатов в нижней палате парламента. Главной оппозиционной партии «Республиканцы» и ее партнерам из «Союза демократов и независимых» достанется от 133 до 153 мест. Число же депутатов от социалистов может сократиться до 20–25 человек. Согласно данным опросов партия Марин Ле Пен Национальный фронт сможет получить от 9 до 16 мест в парламенте (сейчас там всего два представителя этой партии — Прим. ФАН).