СК уточнил информацию о погибших при ДТП в Забайкалье

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Чита, 12 июня. СК РФ по Забайкальскому краю уточнил данные о пострадавших в ДТП на дороге «Байкал». Подробности происшествия опубликованы на сайте ведомства.

По данным СК РФ по Забайкальскому краю, на месте ДТП погибли девять женщин и один мужчина. Еще один мужчина скончался по пути в больницу. Также ведомство уточняет, что в аварии пострадали 20 человек. Ранее Минздрав сообщал, что после ДТП в больницы доставили 34 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла поздно вечером 11 июня. Перевозивший паломников из села Урлук в Читу автобус выехал на обочину и опрокинулся на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал».

СК РФ по Забайкальскому краю начал доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По предварительным данным ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением.