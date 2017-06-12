В Чите проведут панихиду по погибшим в ДТП в Забайкалье

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Чита, 12 июня. В женском монастыре поселка Атамановка сегодня пройдет панихида по погибшим в ДТП на дороге «Байкал» пассажирам автобуса. Об этом сообщила пресс-служба главы Забайкальской митрополии.

«В женском монастыре поселка Атамановка митрополит Димитрий совершит панихиду по погибшим в ДТП в Петровск-Забайкальском районе. Начало в 12.30», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 13 июня в Казанском кафедральном соборе в Чите митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский в память о погибших совершит заупокойное богослужение, по окончании которого начнется панихида.

Напомним, страшное ДТП произошло вечером 11 июня на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал». Газета.ru сообщает, что автобус, в котором находился 51 человек, съехал на обочину и опрокинулся. В ДТП погибли 11 человек, 40 получили ранения, состояние 34-х из них медики оценивают как крайне тяжелое и тяжелое.