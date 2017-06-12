Сирия: САА направила около 100 единиц техники на восток Хамы

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Дамаск, 12 июня. Сирийская армия направила около 100 единиц техники для борьбы с ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ) на восток Хамы. Об этом сообщает AMN.

По данным издания, в конвой входит оснащенная пулеметами техника, установленные на грузовики артиллерийские орудия, зенитные орудия и автобусы с личным составом. Конвой состоит из сил, которые ранее находились в районе северной Латакии но не вели активных действий.

Ранее Газета.ru сообщила, что правительственные войска достигли границы с Ираком в провинции ХОМС. Силы САА ликвидировали боевиков к северо-востоку от Ат-Танафа и заняли все позиции на этом направлении.

* Организация запрещена на территории РФ.