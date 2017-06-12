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Mail.ru подсветит офис в Москве цветами флага в честь Дня России

Mail.ru подсветит офис в Москве цветами флага в честь Дня России

4:43  12 Июня 2017
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Mail.ru подсветит офис в Москве цветами флага в честь Дня России

Москва, 12 июня. Интернет-компания Mail.ru подсветит свой московский офис в цвета российского флага в честь Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, специальную подсветку можно будет увидеть в ночь на 12 июня на штаб-квартире компании в бизнес-центре на Ленинградском проспекте Москвы. Здание будет подсвечено цветами российского флага с полуночи до пяти часов утра.

«В этом году мы решили, что это хороший способ поздравить москвичей с Днем России. В ночь на 12 июня мы окрасим офис в цвета российского флага», — цитирует сообщение пресс-службы компании агентство.

Ранее Газета.ru сообщила, что в День России на время проведения государственных мероприятий закроют для посещения туристами Московский Кремль.

#россия
Виталий Малясев
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