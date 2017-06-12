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Новости Сирии
Сирия: ИГИЛ мобилизует более 1000 боевиков для наступления под Дейр-эз-Зором

Сирия: ИГИЛ мобилизует более 1000 боевиков для наступления под Дейр-эз-Зором

4:24  12 Июня 2017
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Сирия: ИГИЛ мобилизует более 1000 боевиков для наступления под Дейр-эз-Зором

Дамаск, 12 июня. Террористическая организация ИГИЛ* (запрещена в РФ) мобилизует более 1000 боевиков для наступления в районе Дейр-эз-Зора. Об этом в социальной сети Twitter сообщает DeirEzzor24.

По данным издания, ИГИЛ собирается мобилизовать более тысячи боевиков в районе Дейр-эз-Зор. Большая часть террористов ранее участвовала в боях в Алеппо. Целью мобилизации издание называет грядущее наступление.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что силы Сирийской арабской армии (САА) к северо-востоку от Ат-Танфа с боями дошли до границы с Ираком.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Виталий Малясев
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