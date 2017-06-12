Сирия: ИГИЛ мобилизует более 1000 боевиков для наступления под Дейр-эз-Зором

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Дамаск, 12 июня. Террористическая организация ИГИЛ* (запрещена в РФ) мобилизует более 1000 боевиков для наступления в районе Дейр-эз-Зора. Об этом в социальной сети Twitter сообщает DeirEzzor24.

По данным издания, ИГИЛ собирается мобилизовать более тысячи боевиков в районе Дейр-эз-Зор. Большая часть террористов ранее участвовала в боях в Алеппо. Целью мобилизации издание называет грядущее наступление.

#د24 :#خاص :#داعش حشّد أكثر من ألف مقاتل في ديرالزور أغلبهم قدم من ريف حلب والنسبة الأكبر منهم من الجنسيات القوقازية

>> — ديرالزور24 (@DeirEzzor24) June 11, 2017

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что силы Сирийской арабской армии (САА) к северо-востоку от Ат-Танфа с боями дошли до границы с Ираком.

* Организация запрещена на территории РФ.