Сирия: ИГИЛ мобилизует более 1000 боевиков для наступления под Дейр-эз-Зором
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Дамаск, 12 июня. Террористическая организация ИГИЛ* (запрещена в РФ) мобилизует более 1000 боевиков для наступления в районе Дейр-эз-Зора. Об этом в социальной сети Twitter сообщает DeirEzzor24.
По данным издания, ИГИЛ собирается мобилизовать более тысячи боевиков в районе Дейр-эз-Зор. Большая часть террористов ранее участвовала в боях в Алеппо. Целью мобилизации издание называет грядущее наступление.
Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что силы Сирийской арабской армии (САА) к северо-востоку от Ат-Танфа с боями дошли до границы с Ираком.
* Организация запрещена на территории РФ.
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