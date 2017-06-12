Авиация обеспечит хорошую погоду в Москве в День России

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Москва, 12 июня. Спецавиация будет обеспечивать хорошую погоду в Москве в День России.

Как сообщили представители московского авиаузла, на дежурство заступили десять самолетов.

«Сегодня будет облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют небольшой дождь. В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае необходимости будут использованы Ан-12 и Ан-26 и Як-42. Отмечается, что для рассеивания облаков используются только экологически чистые реагенты.