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Общество
Авиация обеспечит хорошую погоду в Москве в День России

Авиация обеспечит хорошую погоду в Москве в День России

4:17  12 Июня 2017
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Авиация обеспечит хорошую погоду в Москве в День России

Москва, 12 июня. Спецавиация будет обеспечивать хорошую погоду в Москве в День России.

Как сообщили представители московского авиаузла, на дежурство заступили десять самолетов.

«Сегодня будет облачно с прояснениями, синоптики местами прогнозируют небольшой дождь. В настоящее время специалисты приступили к метеорологической разведке, чтобы оценить погодные условия как вблизи Москвы, так и на дальних подходах к ней», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае необходимости будут использованы Ан-12 и Ан-26 и Як-42. Отмечается, что для рассеивания облаков используются только экологически чистые реагенты.

Настасья Шеркунова
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