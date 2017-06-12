В Турции обнаружена древняя дрель для производства украшений

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Анкара, 12 июня. Турецкие археологи нашли дрель возрастом 7,5 тысяч лет.

Древнюю дрель обнаружили в кургане Актопраклык в провинции Бурса. Инструмент состоит из палки и кремниевого наконечника пулевидной формы. По мнению археологов, люди специально придали камню заостренную форму, чтобы увеличить эффективность дрели.

«Мы уверены, что подобные кремневые камни являются своего рода битами, которые вставляются в современные дрели и шуруповерты», — заявил руководитель раскопок Неджми Карул.

Сообщается, что археологи провели с находкой ряд экспериментов и пришли к выводу, что дрель могла использоваться для создания украшений, в том числе бусин, которые также обнаружены в кургане Актопраклык.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила о том, что археологи обнаружили в центре Мехико руины полукруглого храма ацтекского бога Ээкатля с площадкой для игры в мяч и жертвоприношений.