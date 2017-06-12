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Американский космический грузовик Cygnus сгорел в атмосфере

Американский космический грузовик Cygnus сгорел в атмосфере

3:47  12 Июня 2017
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Американский космический грузовик Cygnus сгорел в атмосфере

Вашингтон, 12 июня.  Американский грузовой космический корабль Cygnus с отходами с МКС сгорел в верхних слоях атмосферы Земли над Тихим океаном. Об этом сообщает аэрокосмическая компания Orbital ATK.

Корабль вошел в атмосферу земли в 21:38 по московскому времени к востоку от Новой Зеландии. На борту Cygnus  находились мусор и отходы с Международной космической станции. В релизе Orbital ATK отмечается, что операция прошла без происшествий.

Напомним, космический грузовик Cygnus стартовал с мыса Канаверал 18 апреля. По сообщению Газеты.ru, на борту корабля находился груз общим весом 3,5 тонны, в том числе оборудование для выхода в открытый космос и проведения исследований.

Виталий Малясев
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