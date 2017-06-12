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Происшествия
В Иркутской области иномарка на бешеной скорости вылетела с трассы, есть жертвы

В Иркутской области иномарка на бешеной скорости вылетела с трассы, есть жертвы

3:45  12 Июня 2017  /обновлено: 3:46  12 Июня 2017
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В Иркутской области иномарка на бешеной скорости вылетела с трассы, есть погибшие

Иркутск, 12 июня. В Иркутской области произошло страшное ДТП, в результате которого погиб один человек.

Инцидент произошел рядом с селом Худорожкино. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. Машина на огромной скорости вылетела с трассы и перевернулась. В результате аварии три человека получили ранения.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием происшествия.

Настасья Шеркунова
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