Террористы ИГ убили 6 солдат и уничтожили танк САА в боях под Пальмирой
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Дамаск, 12 июня. Во время столкновений сил Сирийской арабской армии и боевиков ИГ* (организация запрещена на территории РФ) недалеко от Пальмиры погибли 6 солдат.
Бои произошли к северо-востоку от Пальмиры. В результате столкновений погибли шесть солдат Сирийской арабской армии (САА), уничтожены танк и бронетранспортер правительственных сил.
Ранее Газета.ru сообщила, что боевики ИГ совершили нападение на город Ширкат в Ираке. В результате атаки террористов погибли 38 человек, большинство из которых мирные жители.
* Организация запрещена на территории РФ.
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