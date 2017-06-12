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Новости Сирии
Террористы ИГ убили 6 солдат и уничтожили танк САА в боях под Пальмирой

Террористы ИГ убили 6 солдат и уничтожили танк САА в боях под Пальмирой

3:33  12 Июня 2017
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Террористы ИГ убили 6 солдат и уничтожили танк САА в боях под Пальмирой

Дамаск, 12 июня. Во время столкновений сил Сирийской арабской армии и боевиков ИГ* (организация запрещена на территории РФ) недалеко от Пальмиры погибли 6 солдат.

Бои произошли к северо-востоку от Пальмиры. В результате столкновений погибли шесть солдат Сирийской арабской армии (САА), уничтожены танк и бронетранспортер правительственных сил.

Ранее Газета.ru сообщила, что боевики ИГ совершили нападение на город Ширкат в Ираке. В результате атаки террористов погибли 38 человек, большинство из которых мирные жители.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия
Алексей Громов
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