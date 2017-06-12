Террористы ИГ убили 6 солдат и уничтожили танк САА в боях под Пальмирой

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 12 июня. Во время столкновений сил Сирийской арабской армии и боевиков ИГ* (организация запрещена на территории РФ) недалеко от Пальмиры погибли 6 солдат.

Бои произошли к северо-востоку от Пальмиры. В результате столкновений погибли шесть солдат Сирийской арабской армии (САА), уничтожены танк и бронетранспортер правительственных сил.

مقتل عدة عناصر من ميليشيا النظام وتدمير دبابة وعربة مدرعة خلال اشتباكات جرت اليوم ضد #داعش شمال منطقة صوامع الحبوب شمال شرقي #تدمر.#حمص — تنسيقية مدينة تدمر (@PalmyraRev1) June 11, 2017

Ранее Газета.ru сообщила, что боевики ИГ совершили нападение на город Ширкат в Ираке. В результате атаки террористов погибли 38 человек, большинство из которых мирные жители.

* Организация запрещена на территории РФ.