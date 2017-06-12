Юным жителям Камчатки первым вручают паспорта в День России
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Петропавловск-Камчатский, 12 июня. Юные жители Петропавловска-Камчатского первыми получают паспорта в День России.
В праздничный День России по всей страны в торжественной обстановке 14-летним школьникам будут вручать их первые паспорта.
Праздничные торжества уже стартовали на Камчатке. Праздник начался с выступления главы региона Владимира Илюхина, который поздравил жителей с праздником. Кроме официальной части на празднике выступят местные творческие коллективы, для детей организаторы подготовили специальную развлекательную программу.
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