Движение Макрона победило в первом туре выборов во Франции

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Париж, 12 июня. Движение президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, республика» одержало победу в первом туре выборов в Национальное собрание, сообщает министерство внутренних дел страны.

По данным МВД Франции, после подсчета 99,5% голосов, за кандидатов от движения Макрона проголосовали 28,2% избирателей. Правоцентристская партия «Республиканцы» получила 15,8% голосов. За «Национальный фронт» Марин Ле Пен проголосовали 13,2% избирателей. Левая партия «Непокорившаяся Франция» получила 11% голосов, бывшая правящая «Социалистическая партия» получила поддержку лишь 7,4% избирателей.

Выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента Франции) проходят по мажоритарной системе, при которой кандидаты избираются в одномандатных округах. В первом туре претендентам для победы нужно набрать не менее половины голосов избирателей. В округах, где не окажется явного победителя, пройдет второй тур голосования, для победы в котором будет достаточно получить простое большинство голосов. Ожидается, что по итогам выборов кандидаты от движения Макрона могут получить 70% мест в Национальном собрании Франции.