Сирия: ИГИЛ пыталось отвоевать у САА часть территории в Алеппо
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Дамаск, 12 июня. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* вступили в бой с сирийскими правительственными войсками в районе города Мухаммед Диб провинции Алеппо.
Боевики стремились отвоевать часть территории, контроль над которой был утрачен ИГИЛ* накануне.
Сирийские правительственные войска успешно отразили наступление, заставив противника вернуться на прежние позиции.
* Организация запрещена на территории РФ.
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