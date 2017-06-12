Сирия: ИГИЛ пыталось отвоевать у САА часть территории в Алеппо

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Дамаск, 12 июня. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* вступили в бой с сирийскими правительственными войсками в районе города Мухаммед Диб провинции Алеппо.

Боевики стремились отвоевать часть территории, контроль над которой был утрачен ИГИЛ* накануне.

Сирийские правительственные войска успешно отразили наступление, заставив противника вернуться на прежние позиции.

* Организация запрещена на территории РФ.