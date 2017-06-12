Пассажирские «Кометы» вновь появятся на Черном море

В Избранное

Скопировать

Сочи, 12 июня. «Росморпорт» готовится возобновить рейсы пассажирских судов на подводных крыльях «Комета» на Черноморском побережье. Об этом сообщил журналистам гендиректор ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко.

Скоростное сообщение на Черноморском побережье готовится возобновить частная компания «Черноморские скоростные линии».

«Пассажирскую линию готовим. В Анапе уже создано предприятие, которое будет отвечать полностью за пассажирскую транспортировку», - сообщил Тарасенко.

Генеральный директор «Росморпорта» отметил, что в настоящее время компания получает все необходимые лицензии. Среди возможных направлений Тарасенко назвал рейсы в Анапу, Сочи и Ялту.