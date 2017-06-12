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Жители Пуэрто-Рико высказались за присоединение к США

Жители Пуэрто-Рико высказались за присоединение к США

2:44  12 Июня 2017
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Жители Пуэрто-Рико высказались за присоединение к США

Сан-Хуан, 12 июня. Подавляющее большинство жителей Пуэрто-Рико поддержали присоединение острова к США на правах 51-го штата.

По предварительным данным, идею присоединения к Соединенным Штатам поддержали 97% жителей, принимавших участие в голосовании. Лишь полтора процента избирателей высказались за сохранение статуса-кво. Кроме того, чуть более процента островитян видят Пуэрто-Рико независимым государством.

Несмотря на столь мощную поддержку, США вряд ли примут архипелаг в свой состав,  — отмечает Газета.ru.

Сергей Свазовский
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