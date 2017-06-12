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Политика
ЦИК России и МИД Франции начнут сотрудничество в сфере избирательных технологий

ЦИК России и МИД Франции начнут сотрудничество в сфере избирательных технологий

2:36  12 Июня 2017
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ЦИК России и МИД Франции начнут сотрудничество в сфере избирательных технологий

Москва, 12 июня. Центризбирком РФ и МВД Франции могут подписать договор о сотрудничестве в сфере избирательных технологий. Об этом со ссылкой на представителя Центризбиркома России Василия Лихачева сообщает РИА Новости.

«Я сегодня предложил французской стороне подумать над идеей заключения договора о сотрудничестве Центризбиркома РФ и министерства внутренних дел Франции в области избирательных технологий. Они очень активно поддержали эту идею», — цитирует слова Лихачева агентство.

Член Центризбиркома заявил, что приступит к подготовке текста соглашения сразу после возвращения из Франции, где он находится в качестве международного наблюдателя за парламентскими выборами.

#россия
Виталий Малясев
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