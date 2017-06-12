Киркоров, Агутин и Розенбаум споют гимн России на Красной площади

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Москва, 12 июня. Звезды отечественной эстрады исполнят гимн России на Красной площади 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

В праздничном концерте примут участие Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Александр Розенбаум и многие другие популярные исполнители. Роль ведущего возьмет на себя народный артист РФ Николай Басков. В тандеме с ним выступит Ольга Шелест.

В День России Кремль будет закрыт для посещения туристов, — отмечает Газета.ru.