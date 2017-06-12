Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Киркоров, Агутин и Розенбаум споют гимн России на Красной площади

Киркоров, Агутин и Розенбаум споют гимн России на Красной площади

2:32  12 Июня 2017
77

Киркоров, Агутин и Розенбаум споют гимн России на Красной площади

Москва, 12 июня. Звезды отечественной эстрады исполнят гимн России на Красной площади 12 июня. Об этом сообщает ТАСС.

В праздничном концерте примут участие Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Александр Розенбаум и многие другие популярные исполнители. Роль ведущего возьмет на себя народный артист РФ Николай Басков. В тандеме с ним выступит Ольга Шелест.

В День России Кремль будет закрыт для посещения туристов,  — отмечает Газета.ru.

#николайбасков #филиппкиркоров #леонидагутин #александррозенбаум
Сергей Свазовский
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть