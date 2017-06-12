После аварии в Забайкальском крае открыта горячая линия

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Чита, 12 июня. Главное управление МЧС по Забайкальскому краю открыло горячую линию после аварии с 11-ю погибшими на федеральной автодороге «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В целях оказания информационной и психологической поддержки в круглосуточном режиме продолжает работать телефон «Горячей линии» на базе Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Телефон горячей линии: ‪8 (3022) 35-61-61. Также сообщается, что психологи МЧС продолжают работать на месте аварии. Всего в ликвидации ЧС участвуют 131 человек задействовано 36 единиц техники.

Напомним, на 702-м километре федеральной автодороги «Байкал» перевернулся автобус с ехавшими из поселка Урлук в Читу паломниками. В ДТП погибли 11 человек, еще 34 получили травмы. Всего в момент аварии в автобусе находились 50 паломников.