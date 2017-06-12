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Украина
Первый день безвиза для Украины ознаменовался огромными очередями на границе

Первый день безвиза для Украины ознаменовался огромными очередями на границе

2:18  12 Июня 2017
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Первый день безвиза для Украины ознаменовался огромными очередями на границе

Киев, 12 июня. В первый день действия безвизового режима с Европейским Союзом для Украины ознаменовался огромными пробками у границ с государствами-членами ЕС.

Оказалось, что пункты пропуска не были готовы к столь резкому увеличению желающих отправиться в Европу. В результате на въезде в Польшу, Румынию и Словакию образовались большие очереди. Весьма напряженная ситуация на польской границе. В этой стране украинских граждан в последние годы проверяют особенно тщательно.

Следует отметить, что в первый день безвиза дежурили украинские консулы, помогавшие разобраться в спорных ситуациях. С этим обстоятельством связывают небольшое количество отказов — 4.

Эксперты ожидают, что по окончанию дежурства консулов количество отказов существенно возрастет, — пишет Газета.ru.

Сергей Свазовский
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