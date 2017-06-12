Неизвестные напали на ресторан в Париже с зажигательной смесью

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Париж, 12 июня. Неизвестные бросили в ресторан в Париже бутылку с зажигательной смесью.

По словам представителей пожарной службы французской столицы, инцидент произошел в Обервилье под Парижем. После того, как в здание кинули бутылку с «коктейлем Молотова», в ресторане начался пожар.

В настоящее время в больнице находятся два человека, состояние которых оценивается как тяжелое. Еще десять человек получили легкие ранения, в том числе шесть сотрудников правоохранительных органов.