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Неизвестные напали на ресторан в Париже с зажигательной смесью

Неизвестные напали на ресторан в Париже с зажигательной смесью

2:07  12 Июня 2017
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Неизвестные напали на ресторан в Париже с зажигательной смесью

Париж, 12 июня. Неизвестные бросили в ресторан в Париже бутылку с зажигательной смесью.

По словам представителей пожарной службы французской столицы, инцидент произошел в Обервилье под Парижем. После того, как в здание кинули бутылку с «коктейлем Молотова», в ресторане начался пожар.

В настоящее время в больнице находятся два человека, состояние которых оценивается как тяжелое. Еще десять человек получили легкие ранения, в том числе шесть сотрудников правоохранительных органов.

Настасья Шеркунова
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